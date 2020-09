USA: Varslar seier han vart beden om å dysse ned truslar frå Russland og nasjonalistar

utenriks

Brian Murphy var leiar for etterretningsavdelinga i USAs departement for innanlandssikkerheit (DHS) inntil han vart fjerna frå stillinga 1. august.

I ei varslarsak seier han at han vart prøvd pressa til å blåse opp trusselen om moglege terroristar som kunne komme inn i landet frå Mexico, og dessutan bagatellisere trusselen frå kvite nasjonalistar.

Fungerande tryggingsminister Chad Wolf bad han visstnok også i mai om å slutte å produsere etterretningsrapportar om trusselen frå russisk innblanding i USA.

Kalla inn som vitne

Grunngivinga var at desse sette presidenten i eit dårleg lys, hevdar Murphy, som legg til at han lét vere å følgje pålegget fordi han ville sett på det som eit brot på pliktene sine.

I klaga heiter det at Wolf sa at ordren kom frå president Donald Trumps nasjonale tryggingsrådgivar Robert O'Brien.

Nestleiaren i departementet, Ken Cuccinelli, gav dessutan ordre om å endre delar av ein etterretningsrapport for å få trusselen frå tilhengjarar av kvit overmakt til å verke mindre alvorleg, og dessutan innlemme informasjon om valdelege grupper på venstresida, heiter det frå Murphy.

Klaga vart levert til generalinspektøren til departementet og offentleggjord onsdag av etterretningskomiteen i Representanthuset. Komiteen har bede Murphy, som er tidlegare FBI-agent og veteran frå marinekorpset til forsvaret, vitne i ei høyring 21. september.

– Urovekkjande

Den demokratiske leiaren av komiteen Adam Schiff seier skuldingane er alvorlege.

– Her blir lagt fram alvorlege og urovekkjande skuldingar om at høgtståande tenestemenn i Det kvite hus og DHS på upassande vis prøvde å politisere, manipulere og sensurere etterretning slik at det kunne gagne president Trump politisk, seier Schiff.

– Dette set nasjonen vår og tryggleiken i stor fare, legg han til.

Departementet seier det på generelt grunnlag ikkje kommenterer saker som gjeld generalinspektøren, men avviser samtidig Murphys skuldingar.

– DHS ser fram til resultata av alle etterforskingar, og vi forventar at den vil konkludere med at det ikkje vart gjort nokon gjengjeldande tiltak mot Murphy, seier talsperson Alexei Woltornist.

Migrantar i sør

Murphy meiner han vart degradert i departementet fordi han nekta å endre på etterretningsrapportane på «ulovleg og upassande vis».

Han skuldar både tidlegare tryggingsminister Kirstjen Nielsen, Wolf og Cuccinelli for fleire gonger å ha pressa han til å endre etterretningsrapportar slik at dei ville støtte politikken til Trump-administrasjonen eller unngå å fornærme presidenten.

I eit døme blir Nielsen skulda for å ha pressa han til å overdrive talet på migrantar med band til terrorisme som var arrestert på USAs sørvestlege grense. Murphy hevdar Nielsen feilaktig opplyste eit høgare tal då ho vitna i Kongressen.

