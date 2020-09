Tegnell meiner Sveriges strategi har fungert bra

utenriks

– Det vil vise seg på lang sikt, men hittil har det i alle fall vist seg at Sverige har fungert bra i den forstanden at vi kan halde same restriksjonar og same nivå, svarer Tegnell på spørsmål frå norsk TV 2 på ein pressekonferanse.

– Det er ein modell som har fungert bra i Sverige, og vi kjem til å halde oss til han, seier han.

Tegnell legg til at dei lange køane for å få teke prøver den siste tida, er mindre bra.

– Men det kjennest likevel trygt at ein framleis testar dei aller fleste som får symptom. Eg trur ikkje det er mange vi glepp på.

(©NPK)