Russisk regionval kan bli lakmustest for opposisjonen

Søndag opnar det tre dagar lange regionvalet i Russland, og spørsmålet mange stiller seg er i kva grad misnøya med Kreml vil komme til syne når veljarane går til urnene.

Frontfiguren til opposisjonen, Aleksej Navalnyj, ligg på ei intensivavdeling i Berlin, og legane der har slått fast at han vart forgifta under eit besøk i Sibir førre månad. Kven som står bak veit ingen, og leiinga i Kreml kallar skuldinga om at det var dei for absurd.

Navalnyj var på rundreise for å mane til samhald i kampen mot president Vladimir Putin og partiet hans Sameint Russland då han skal ha fått i seg nervegifta Novitsjok, som vart utvikla til militært bruk under sovjettida.

Store protestar

Lenger aust, i Khabarovsk drygt 8.000 kilometer frå Moskva, har titusenvis av menneske fleire helgar på rad demonstrert mot Putins avgjerd om å avsetje den drapssikta guvernøren i regionen, som tilhøyrer partiet Liberaldemokratane.

Demonstrasjonane i Khabarovsk er blant dei største og mest omfattande Putin har opplevd i regjeringstida si, og misnøya ulmar òg i fleire andre russiske regionar.

Kor utbreidd misnøya er, kan det tre dagar lange guvernørvalet i 18 provinsar og territorium gi svar på. Det skal òg vere val på elleve provinsforsamlingar, og dessutan til lokalstyre i 22 regionhovudstader.

Forgiftinga var signal

Forgiftinga av den skarpe Putin-kritikaren Navalnyj kom på eit svært ømtåleg tidspunkt, konstaterer Martin Kragh, som leier Russland- og Eurasiaprogrammet ved Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

– Dei personane som stod bak denne gjerninga, ville sende eit signal til alle i den russiske opposisjonen og indirekte òg eit signal til alle som demonstrerer og protesterer mot undertrykkinga i Kviterussland, meiner han.

– Navalnyj vart truleg angripen fordi den politiske leiinga i Russland er redde for at noko liknande som skjer i Kviterussland, også skal skje i Russland. Det er tolkinga mi, seier Kragh.

Taktikk

Under rundreisa i Sibir besøkte Navalnyj byane Novosibirsk og Tomsk i eit forsøk på å samle opposisjonen og få veljarane til å stemme taktisk på han fordi han var den av kandidatane som kunne ha størst sjanse for å vinne over kandidaten frå Putins parti.

Ein slik taktikk lykkast under valet på statsduma i fjor, der Sameint Russland overraskande fekk ein stor kalddusj.

I Russlands tredje største by Novosibirsk står både Kommunistpartiet og den Navalnyj-leidde opposisjonen sterkt.

Under besøket i byen skulda Navalnyj fleire lokale Foreint Russland-leiarar for korrupsjon, blant dei toppkandidaten til partiet, Aleksej Dsjulaj. Opptaket av Navalnyjs tale vart lagt ut på nett og er sidan sett av millionar.

Navalnyj og tilhengjarane hans støttar opposisjonskandidaten Daniil Markelov, men han vart nyleg nekta å stille til val fordi ein domstol hevda at to av signaturane til støtte for kandidatura hans var ugyldige.

Mottiltak

Valet i Novosibirsk blir sett på som ein lakmustest for taktikken til opposisjonen og Moskvas mottiltak, ikkje minst før det nasjonale valet neste år til ny statsduma.

Ei rekkje Kreml-støtta parti er ifølgje den uavhengige nyheitstenesta Meduza danna eine og åleine for å splitte opposisjonen. Nokre av Sameint Russlands kandidatar prøver òg å distansere seg frå partiet og Moskva ved å stille som uavhengige.

– På regionalt nivå er biletet noko annleis. Der har veljarane større innverknad, og makta har vanskelegare for å ta i bruk det ein kallar administrative ressursar for å få det resultatet ein vil, seier Martin Kragh.

Låg tiltru til Kreml

I aust, i Sibir og Fjerne Austen, som ligg opptil elleve tidssoner frå den russiske hovudstaden, er tiltrua til Kreml relativt låg og motstanden mot sentralmakta desto større.

Også i Irkutsk søraust i Sibir, og i delrepublikken Komi vest for Uralfjella, har det vakt irritasjon at Moskva har sett inn sine eigne handplukka guvernørar.

– Om misnøya blir spegla i valresultatet kan Kreml få ein smekk over fingrane, om ikkje anna enn symbolsk, seier Kragh.

– Sjølv om budsjettet og ressursane er veldig sentraliserte og det ikkje er så mange avgjerder av stor betydning som blir fatta regionalt, vil det likevel vere eit politisk signal. Det har dei siste åra skjedd i fleire lokalval der kandidaten til maktapparatet har tapt til til dømes Kommunistpartiet eller Liberaldemokratane, påpeikar han.

Valfusk

Spørsmålet er i kva grad Kreml blir skaka av det som skjer lengst aust og vest i landet, eller av enkelte nederlag i valet.

Kragh minner om at openbert valfusk var dropen som utløyste omfattande protestar mot president Aleksandr Lukasjenko i Kviterussland.

Det same kan no komme til å skje i Russland, trur Kragh, som minner om masseprotestane då det vart avdekt valfusk i parlamentsvalet og presidentvalet i 2011 og 2012.

