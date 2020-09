Pompeo: Navalnyj-forgifting truleg beordra av høgtståande russiske embetsmenn

utenriks

– Eg trur folk i heile verda ser denne typen aktivitet for det det er, sa Pompeo i eit radiointervju onsdag.

– Og når dei ser forsøket på å forgifte ein dissident, og når dei ser at det er eit stort sannsyn for at det faktisk kom frå høgtståande russiske embetsmenn, så trur eg ikkje det er bra for det russiske folket, sa han vidare.

Navalnyj, ein 44 år gammal advokat, korrupsjonsjeger og opposisjonell, vart akutt sjuk på ein tur til Sibir i august. Han vart evakuert til Berlin for behandling og vart denne veka teken ut av kunstig koma.

