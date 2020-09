Ny bok: Trump fullt klar over at han gav amerikanarane feil informasjon om koronaviruset

utenriks

Boka har fått tittelen «Rage» (Raseri). Onsdag publiserte både Washington Post og CNN utdrag frå boka, som kjem 15. september.

Ifølgje den kjende gravejournalisten har Trump fortalt han at han visste at koronaviruset var livstruande og langt farlegare enn ein vanleg influensa.

– Du berre pustar inn luft og det er slik det blir overført. Så det er ein svært vanskeleg ein. Det er ein veldig kinkig ein. Den er òg meir dødeleg enn ein hard influensa, seier Trump i eit intervju med Woodward 7. februar.

Deretter legg han til at «dette er dødelege greier».

Offentleg valde presidenten likevel å gi ei heilt anna framstilling. Blant påstandane var at koronaviruset ikkje var noko verre enn ein vanleg influensa, at det snart kom til å forsvinne og at styresmaktene hadde det under full kontroll.

Erkjende nedtoning

Nokre veker seinare innrømte han overfor Woodward at han prøvde å framstille viruset som mindre farleg enn det var.

– Eg ønskte alltid å tone det ned. Eg likar framleis å tone det ned, fordi eg ikkje vil skape panikk, sa han i eit intervju 19. mars.

Trump utdjupa onsdag lokal tid kvifor han prøvde å ufarleggjere viruset og viste til at han prøvde å styrkje nasjonen og unngå å presse opp prisane på nødvendige varer.

– Faktum er at eg er ein cheerleader for dette landa. Eg elskar landet vårt og eg ville ikkje at folk skulle bli redde. Eg ville ikkje skape panikk i landet eller i verda, fortalde han på ein pressekonferanse i Det kvite hus.

– Vi ville vise sjølvsikkerheit. Vi ville vise styrke, sa han vidare.

Trumps offentlege kommentarar antyda likevel at han prøvde å styre folk til å ignorere problema som venta, skriv nyheitsbyrået AP.

– Farleg og ueigna

Woodwards bok er basert på 18 intervju med Trump i perioden frå 5. desember i fjor til 21. juli i år.

Den prisvinnande journalisten, som er kjend for å ha avslørt Watergate-skandalen, har òg gjort ei rekkje bakgrunnsintervju med personar som har samarbeidd tett med Trump.

Fleire av dei gir svært negative karakteristikkar av Trump. Blant dei er tidlegare forsvarsminister Jim Mattis, som kallar Trump for «farleg» og «ueigna» til å vere president.

Ein annan er USAs tidlegare nasjonale etterretningssjef, Dan Coats, som framleis trur at Vladimir Putin må ha eitt eller anna på Trump, sjølv om det ikkje finst etterretning som underbyggjer det. Grunnen er at Coats ikkje finn noka anna forklaring på kvifor Trump oppfører seg som han gjer, ifølgje Woodward.

Biden: «Han laug»

Demokratanes presidentkandidaten Joe Biden skuldar Trump for å forrådt det amerikanske folket og seier at han medvite laug om koronaviruset.

– Han visste kor dødeleg det var. Det var mykje dødelegare enn influensa, sa Biden på eit arrangement i Michigan, ein av vippestatane i presidentvalet.

Biden omtaler uttalane frå presidenten som «pliktforsømming» og «ei skam».

– Han visste og tona det ned med vilje. Og endå verre, han laug til det amerikanske folket. Han laug med kunnskap og vilje i månadsvis om trusselen mot landet, sa Biden i det verbale angrepet på presidenten.

For ros til ris

Trump insisterte lenge på at han ikkje ville bruke munnbind i samband med koronakrisa. Den første gongen han hadde på seg munnbind offentleg, var i juli.

Under den første fasen på utbrotet rosa han òg den kinesiske handteringa, før han gjekk over til å skulde Kina for å ha late viruset spreie seg til resten av verda.

Trump har gjentekne gonger uttalt at handteringa hans av utbrotet har vore ein suksess, mellom anna ved å vise til at han tidleg vedtok å forby innreise for folk som kom frå Kina og frå hardt ramma land i Europa.

Meiningsmålingar viser likevel at to av tre amerikanarane er misnøgde med Trumps handtering.

USA er det landet i verda som er hardast ramma av koronapandemien. Talet på koronarelaterte dødsfall er snart venta å passere 200.000.

