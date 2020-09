Guardian: EU-juristar meiner britane allereie har brote brexitavtalen

utenriks

Statsminister Boris Johnson varsla tidlegare i veka planane om eit lovforslag som skulle «eliminere rettskrafta i delar av utmeldingsavtalen». Tysdag vedgjekk Nord-Irland-ministeren hans at den nye lova vil bryte folkeretten. Men EUs juristar meiner altså at brexitavtalen er broten allereie før lova er vedteken, skriv avisa.

– Allereie ved å leggje fram lovforslaget bryt dei med forpliktinga til utmeldingsavtalen om å utvise god vilje, fordi lova er ein trussel mot å oppnå dei måla i avtalen, skriv juristane til kommisjonen i notatet.

– Kan gå til retten

Juristane seier i rådet sitt til dei 27 medlemslanda at unionen har grunnlag for å gå til EU-domstolen før overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. Det kan føre til store bøter og moglege handelsrestriksjonar.

Vidare heiter det at dersom lova faktisk blir vedteken, vil ho «vere klart i strid med vesentlege punkt i protokollen» ved å sette til side prosedyrar og formalitetar knytt til handel med varer frå Nord-Irland til resten av Storbritannia og avgrense bruken av EUs reglar for statsstøtte i Nord-Irland.

Juristane vedgår at den juridiske prosessen er såpass tidkrevjande at saka neppe vil nå domstolen før årsskiftet. Ein slik rettsprosess er likevel mogleg i inntil fire år etter at overgangsperioden er over, dersom han gjeld forhold som oppstod i perioden, skriv juristane.

Møte i London

Samtidig som notatet vart kjend, skal EU og Storbritannia ha eit ekstraordinært møte i felleskomiteen som skal ha oppsyn med gjennomføringa av brexitavtalen. EU ønskjer ei forklaring på kvifor den britiske regjeringa planlegg å bryte folkeretten og sette til side delar av avtalen som dekkjer Nord-Irland dersom det ikkje blir nokon frihandelsavtale etter brexit.

Åttande runde i forhandlingane om frihandelsavtalen går føre seg i London denne veka. Det har vore minimalt med framdrift i dei sju tidlegare rundane. Blant dei vanskelege punkta er nettopp reglane for statsstøtte.

