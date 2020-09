Fleire døde i skogbrannane vest i USA

utenriks

I den nordvestlege delstaten Oregon er minst tre omkomne, og i tillegg er tre døde i California. Blant dei døde er ein ung gut frå Marion County nær delstatshovudstaden Salem i Oregon, som vart funnen ved sida av hunden sin.

Ein eitt år gammal gut er òg rapportert død i delstaten Washington, og foreldra hans skal ha alvorlege brannskadar.

– Apokalyptisk

Fleire tusen menneske har vore nøydde til å forlate heimane sine på grunn av brannane, ifølgje styresmaktene.

Utanfor San Francisco blir det meldt at innbyggjarane framleis venta på dagslys fleire timar etter soloppgang onsdag sidan røyk og oske blokkerte for sola. Kelly Groth vakna klokka 7 og trudde det framleis var natt.

– Eg trekte frå gardinene og såg at himmelen var mørkoransje, og det kjendest så apokalyptisk. Eg har budd i området heile livet mitt og har aldri sett noko liknande, seier Groth til NBC News.

Fryktar det verste

Brannane har ramma store område i både Oregon og Washington, delstatane som ligg nord for California. Det er sjeldan at dei to delstatane opplever så kraftige brannar sidan klimaet er kjøligare og fuktigare her enn lenger sør.

Guvernør Kate Brown i Oregon meiner brannane kan vere dei verste i delstaten si historie med tanke på tap av liv og eigedom. Hundrevis av bustader er allereie øydelagde.

Brannane spreier seg raskt som følgje av kraftige vindkast, og på enkelte stader har innbyggjarane fått ordre om å evakuere umiddelbart.

Panikk og trafikkaos

Meir enn 890.000 hektar er svidd av i California, ein ny dyster rekord for delstaten. Omfanget kjem av det som blir omtalt som ein megatørke som har gått føre seg i nesten 20 år.

Den såkalla North Complex-brannen er ein av eit tjuetals brannar som herjar i delstaten. Byen Paradise, som brann heilt ned til grunnen for to år sidan i den dødelegaste brannen i Californias historie, er på nytt trua. Det har ført til panikk og trafikkaos når innbyggjarane prøver å forlate byen.

Klimaendringane har bidrege til å auke risikoen for skogbrannar i California. Det har òg straumnettet i delstaten, som mange stader er gammalt og i dårleg forfatning. Nokre av dei største brannane i delstaten dei siste åra har vorte starta av feil på straumnettet.

Meteorologane melder at betre vêrforhold snart vil gjere det enklare å kjempe mot dei kraftige brannane.

