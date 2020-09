31-åring dømd til fengsel og utvising frå Danmark for å ha levert utstyr til IS

utenriks

Den 31 år gamle mannen er tyrkisk statsborgar. I fjor vart han dømd til fire års fengsel i tingretten i København. Men saka vart anka, og torsdag vedteke Østre Landsret (lagmannsretten) at dommen skulle skjerpast til åtte år og dessutan utvising.

Ifølgje dommen prøvde han å medverke til terror i regi av IS då han i 2017 sende seks termiske kamera til den ytterleggåande islamistgruppa. Han skal òg ha sørgt for sending av anna utstyr.

Påtalemakta hadde lagt ned påstand om 12–14 års fengsel.

To andre menn er òg dømde for å fremje IS' verksemd med 30 sendingar av propellar, kamera og droneutstyr til gruppa. Den eine er dømd til fengsel i fire år og seks månader, eitt år meir enn i tingretten. Den andre er dømd til fengsel i tre år, noko som er seks månader meir enn i første rettsrunde.

(©NPK)