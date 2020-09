Tidlegare Volkswagen-sjef blir stilt for retten etter dieselskandalen

utenriks

Ein domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkeleg bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel.

Med det er tiltalen mot han godkjent og den tidlegare toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaka er ikkje fastsett.

VW innrømde i 2015 å ha juksa med utsleppa til 11 millionar bilar som var selde over heile verda. Motorane var forsynte med programvare som skulle redusere utsleppet av klimagassar når dei vart testa i eit laboratorium.

Den tidlegare toppsjefen er, saman med to tidlegare sjefar i dotterselskapet Audi, skulda for å ha visst om manipuleringane som vart gjorde, og for å ikkje hindre sal av modifiserte bilar i perioden oktober 2013 til september 2015.

Saka som no er under rettsbehandling, gjeld nesten 450.000 bilar som i all hovudsak er selde i USA og Europa.

Dieselgate har så langt kosta VW-konsernet, som produserer eit dusin ulike bilmerke, over 30 milliardar euro. Det meste er utbetalt i USA.

(©NPK)