Store brannar i Moria-leiren

utenriks

Avisa Lesvos Post melde ved midnatt om at det brann fleire stader på Lesvos, og at det i tillegg var oppstått brann i Moria-leiren. Det vart òg meldt om at det var høyrd skot og om opptøyar i leiren, skriv TV 2.

Migrantar og flyktningar har vorte evakuerte bort frå brannane, opplyser styresmaktene. Leiren er nærast heilt slukt av flammane, ifølgje kringkastaren ERT. Det er ikkje klart korleis brannane starta, og det er ikkje meldt om skadde.

Videoar publisert på Facebook av organisasjonen Stand by Me Lesvos viser brannane og folk som flyktar frå dei. Det vart òg meldt om folk som hindra brannvesenet i å komme til for å sløkkje, og om migrantar og flyktningar som blir nekta tilgjenge til ein landsby i nærleiken.

Kaos

Shirin Tinnesand jobbar for Stand by Me Lesvos på Lesvos. Ho fortel om kaotiske tilstandar.

– Heile leiren står i brann. Klokka halv tolv fekk eg beskjed om at det brann fem stader. Desse brannane har berre spreidd seg. Meir blir sett fyr på heile tida. Det er kaos, seier Tinnesand til TV 2.

Tidleg onsdag vart opprørspoliti sendt til leiren og vart utplassert langs den fem kilometer lange vegen mot den største byen på øya, Mytilene, for å hindre at migrantane tok seg til hamnebyen.

– Familiar med små barn på armen sit nedover langs vegen. Vi ventar på å bli evakuerte, medan politiet står med skjold og blokkerer vegen ned mot vatnet og nærliggjande landsbyar, skriv Nadine Aabø Mellem i ei tekstmelding til VG. Ho jobbar som humanitærarbeidar i Moria-leiren.

Korona

Brannmannskap kjempar òg mot to andre brannar vest på Lesvos, øya som var det travlaste kryssingspunktet for folk som flykta vestover frå Syria og Irak gjennom Tyrkia i 2015 og 2016.

I helga vart det for første gong påvist koronasmitte i Moria-leiren på Lesvos, og det vart sett i verk omfattande testing og smittesporing.

Den overfylte leiren som husar nær 13.000 menneske, vart sett i karantene fram til 15. september. Berre tryggingspersonell fekk sleppe inn etter å ha fått målt kroppstemperaturen.

(©NPK)