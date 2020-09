Moria-leiren omgjord til rykande brannruin

utenriks

Hjelpearbeidarar har lenge åtvara mot dei elendige forholda i leiren, som opphavleg vart bygd for 2.750 asylsøkjarar, men som no husa over 12.500.

Leiren har vorte eit symbol på den manglande evna og viljen i EU og i europeiske land til å oppfylle dei internasjonale forpliktingane dei har til å gi menneske på flukt frå krig og forfølging ei human behandling.

Greske styresmakter, som forgjeves har trygla andre land om å ta imot nokon av asylsøkjarane i Moria-leiren, prøver no å finne tak over hovudet til dei mange tusen som levde i teltleiren.

At innbyggjarane i leiren sat i karantene som følgje av koronapandemien, kompliserer situasjonen ytterlegare, og frykta for smittespreiing er stor.

Eksepsjonelt krevjande

– Kombinasjonen av migrasjon og pandemi gjer dette til ein eksepsjonelt krevjande situasjon, seier Hellas' migrasjonsminister Giorgos Koumoutsakos.

Greske styresmakter hadde frå før erklært fire månaders unntakstilstand på øya Lesvos, der det har vore aukande konflikt mellom asylsøkjarar og dei rundt 85.000 innbyggjarane den siste tida.

Ifølgje Koumoutsakos vart brannen i Moria-leiren tilsynelatande utløyst som følgje av misnøye med nedstengninga av leiren.

Nedstengninga skjedde etter at ein somalisk mann, som tidlegare i månaden returnerte til leiren etter å ha fått innvilga asyl, testa positivt for koronasmitte.

Som følgje av dette vart det gjennomført omfattande testing av hjelpearbeidarar og innbyggjarar i leiren, og 35 har sidan fått påvist smitte.

Brannmannskap vart hindra

Ifølgje brannsjefen i området, Konstantinos Theofilopoulos, starta brannen omtrent samtidig på minst tre ulike stader i leiren og spreidde seg raskt som følgje av kraftige vindkast. Ifølgje han, hindra innbyggjarane i leiren brannmannskapa i sløkkinga av brannen.

– Eg erkjenner at omstenda er vanskelege, seier Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis i ein kommentar til brannen.

– Men helsekontroll kan ikkje vere ei unnskyldning for valdshandlingar, legg han til.

– Situasjonen i Moria kan ikkje halde fram, for dette er både eit spørsmål om folkehelse, medmenneskelegheit og nasjonal tryggleik, seier Mitsotakis.

Bileta frå brannen i natt i leiren er dramatiske og viser livredde asylsøkjarar på flukt frå brennande telt. Det kom òg til samanstøytar mellom asylsøkjarar, politi og brannmannskap, men det er førebels ikkje meldt om alvorlege skadar verken etter samanstøytane eller brannen.

Sperringar

Politiet har sett opp sperringar langs hovudvegen som passerer leiren for å hindre at asylsøkjarane tek seg vekk frå området.

– Vi er kjende med rapportane om at det har vore spent mellom folk i nabolandsbyane og asylsøkjarar som har prøvd å ta seg til Mytilene, opplyser FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) i ei kunngjering.

Rundt 400 einslege mindreårige frå leiren er ifølgje den greske migrasjonsministeren innkvartert på hotell og i andre trygge lokale på øya.

Ifølgje Koumoutsakos vil alle frå leiren som ikkje lenger har tak over hovudet, få tilbod om mellombels innkvartering.

– Helst ikkje nær Moria-området og nødvendigvis og openbert ikkje alle, seier han.

Avtale med Tyrkia

EU inngjekk i 2016 ein avtale med Tyrkia, som lova å bremse straumen av menneske til dei greske øyane, mange av dei krigsflyktningar frå Syria.

Dei som lykkast med å ta seg til Hellas, er plasserte i leirar som Moria i vente på å få asylsøknadene sine behandla, eller på å bli deportert tilbake til Tyrkia.

Sjølv om avtalen reduserte flyktningstraumen kraftig, har asylsøknadene hopa seg opp og stadig fleire som er på flukt, har måtta halde til i uholdbare forhold i dei greske leirane dei siste åra.

På høg tid

Andre europeiske land, blant dei Noreg, har vore lite villige til å hjelpe Hellas og ta sin del asylsøkjarar.

– Det er på høg tid at EU-land samarbeidar med Hellas om straks å relokere flyktningar og asylsøkjarar, ikkje berre til det greske fastlandet, men også til andre EU-land, seier hjelpeorganisasjonen International Rescue Committee i ei fråsegn.

Døra på gløtt

Den norske regjeringa, som har vore under hard Moria-kritikk frå opposisjonen og hjelpeorganisasjonar i saka, opna onsdag døra på gløtt.

Statsminister Erna Solberg (H) opplyste at Noreg vil ta imot 50 syriske asylsøkjarar frå Hellas, men det er uklart om desse skal hentast frå Moria-leiren.

– Vi set i gang no, sa Solberg, som understreka at prosessen blir framskynda som følgje av brannen i den greske leiren.

Nølande EU-støtte

Tysklands utanriksminister Heiko Maas beskriv brannen som «ei humanitær katastrofe».

– I samarbeid med EU-kommisjonen og andre EU-land som er villige til å hjelpe, må vi snarast finne ut korleis vi kan hjelpe Hellas. Det inkluderer fordeling av flyktningar blant dei i EU som er villige til å ta imot dei.

Nokre konkrete løfte ut over dette har ikkje komme frå EU-hald, men innanrikskommissær Ylva Johansson opplyste onsdag at EU i første omgang vil finansiere flytting og busetjing av dei 400 einslege mindreårige frå Moria på det greske fastlandet.

Nederlands bistandsminister Sigrid Kaag lova onsdag drygt 10 millionar kroner i krisehjelp til Hellas, øyremerkte busetjing av asylsøkjarar frå Moria som har mista telta og konteinerhusa sine.

– Vi stiller oss solidariske med flyktningane og migrantane og med Hellas, sa ho, men lova ikkje at Nederland vil ta imot nokon av innbyggjarane i den raserte leiren.

