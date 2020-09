Moria-leiren øydelagd av brann

utenriks

Avisa Lesvos Post melde ved midnatt om at det brann fleire stader på den greske øya, og at det i tillegg var oppstått brann i Moria-leiren. Det vart òg meldt om skot og om opptøyar i leiren, skriv TV 2.

Migrantar og flyktningar vart evakuerte, og førebels er det uklart om nokon har vorte skadde.

Kraftig vind fekk flammane til å spreie seg, og lokale medium melde at nesten heile leiren stod i brann. Dette blir stadfesta av den norske sjukepleiaren Elise Tveit Holen, som jobbar for den britiske organisasjonen Kitrinos Healthcare.

– Alt brenn ned

I eit intervju med NRK fortel Holen korleis ho vart beden om å hjelpe evakuerte migrantar og gradvis forstod omfanget av hendinga.

– Så skjønar vi at det er veldig mykje større enn berre ein brann i Moria, det er jo heile Moria som brenn, alt brenn ned, seier ho.

Ulike kjelder gir ulike opplysningar om korleis brannen starta. Nokre hevdar at bebuarar tende på og deretter hindra brannvesenet i å sløkkje flammane.

Samtidig seier nokon av bebuarane at brannen vart starta av lokale innbyggjarar på Lesvos.

Forholdet mellom migrantane og lokalbefolkninga har lenge vore spent, og situasjonen skal ha forverra seg etter at det vart påvist koronasmitte i leiren førre veke.

– Sperra vegen

Hundrevis av migrantar prøvde å gå til hamnebyen Mytilene, men vart stansa av politibilar, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Organisasjonen Stand by Me Lesvos seier dei har fått opplysningar om lokale innbyggjarar som hindra migrantar som prøvde å ta seg gjennom ein landsby. Holen seier høgreekstremistar skal ha sperra vegar for bebuarane frå leiren.

Shirin Tinnesand jobbar for Stand by Me Lesvos og fortalde om kaotiske tilstandar.

– Heile leiren står i brann. Klokka halv tolv fekk eg beskjed om at det brann fem stader. Desse brannane har berre spreidd seg. Meir tek fyr heile tida. Det er kaos, sa Tinnesand til TV 2.

Nadine Aabø Mellem, som jobbar som humanitærarbeidar i Moria-leiren, stadfestar at politiet har blokkert vegar for asylsøkjarane frå leiren.

– Familiar med små barn på armen sit nedover langs vegen. Vi ventar på å bli evakuerte, medan politiet står med skjold og blokkerer vegen ned mot vatnet og nærliggjande landsbyar, skriv ho i ei tekstmelding til VG.

Koronakarantene

Brannmannskap kjempar òg mot to andre brannar vest på Lesvos, øya som var det travlaste kryssingspunktet for folk som flykta vestover frå Syria og Irak gjennom Tyrkia i 2015 og 2016.

I helga vart det for første gong påvist koronasmitte i Moria-leiren på Lesvos, og dei starta omfattande testing og smittesporing.

Den overfylte leiren som husar nær 13.000 menneske, vart sett i karantene fram til 15. september. Berre tryggingspersonell fekk sleppe inn etter å ha målt kroppstemperaturen.

Leiren vart i utgangspunktet bygd for færre enn 2.800 menneske. Den har gjentekne gonger vorte kritisert for kummerlege forhold og dårlege sanitære forhold.

(©NPK)