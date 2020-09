Kristen mann dømt til døden for blasfemi i Pakistan

utenriks

Asif Pervaiz (37) vart arrestert i oktober 2013, éi veke etter at han visstnok sende meldingar til ein kollega.

Under rettssaka forklarte 37-åringen at kollegaen ønskte å omvende han til islam. Etter at Pervaiz nekta å gjere dette, fekk nokon det til å sjå ut som at han sende meldingane, ifølgje forklaringa.

Ifølgje advokaten hans tilhøyrde sim-kortet som vart brukt nokon andre, og Pervaiz nektar for å ha sendt dei.

Advokaten hans seier dei vil anke dommen. Dei kan sende ein søknad om nåde til presidenten som ei siste moglegheit.

Blasfemilovene, som vart innførte på 80-talet, opnar for dødsstraff for å fornærme religionen eller profeten.

I juli vart ein pakistansk-amerikanar skote i rettssalen under ei blasfemirettssak. Rundt 75 personar tiltalte for blasfemi har vorte drepne sidan 1980 av enkeltpersonar eller av sinte gjengar før rettssakene var ferdige.

Ifølgje organisasjonen The Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) har politiet teke ut minst 40 blasfemitiltalar den siste månaden, ei kraftig auke som organisasjonen omtaler som ekstremt urovekkjande.

