Konklusjon etter flykrasj i Sverige: For tungt lasta

Den svenske havarikommisjonen skriv i den endelege rapporten om ulykka at piloten mista kontroll over flyet i samband med at fallskjermhopparane gjorde seg klare til å hoppe.

Ingen av dei ni personane i flyet klarte å komme seg ut og redde seg sjølve med fallskjerm. Det kom sannsynlegvis av g-belastninga og rotasjonen til flyet, ifølgje den svenske havarikommisjonen.

Kommisjonen konkluderer med at flyet sannsynlegvis mista løftekrafta og kom i ubalanse, noko som førte til at det hamna i skyer utan nokon visuelle referansar for piloten å navigere etter. Under ferda gjennom skyene vart flyet deretter utsett for sterke g-krefter som oversteig det flyet tolte, og det vart dermed øydelagt.

Rapporten som kom onsdag, konkluderer òg med at erfaringa til piloten ikkje var på nivå med dei komplekse forholda som rådde under ulykka. Det kjem òg fram at det var vanskeleg for piloten å oppdage at flyet var for tungt, sidan vedkommande ikkje hadde opplysningar om vekta til hopparane.

Flyet var i om lag 4.000 meters høgd då det 14. juli i fjor byrja å falle klokka 14.12. Flyet krasja på øya Storandskär utanfor Umeå.

