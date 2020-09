FN: Krigslovbrota i Jemen må etterforskast

utenriks

Alle partane i Jemen har gjort seg skuldige i alvorlege krigslovbrot og tek null omsyn til innbyggjarane i det utarma landet, konkluderer ei ekspertgruppe frå FN.

FN kallar Jemen vår tids verste humanitære krise og meiner at dei ansvarlege no må stillast til ansvar.

I ein rapport til FNs menneskerettsråd i Genève legg ekspertgruppa fram det dei kallar bevis for at både Houthi-rørsla som har makta i hovudstaden Sana, separatistane i Det sørlege overgangsrådet og Emiratane som støttar dei, og dessutan Saudi-Arabia som har ført ein massiv bombekrig mot houthiene sidan våren 2015, har mykje å svare for.

Ekspertane slår fast at det er gode grunnar til å tru at dei alle har gjort seg skuldige i vilkårlege drap, seksuelle overgrep, tortur, rekruttering av barnesoldatar og andre brot på folkeretten.

– Ekspertgruppa ber FNs tryggingsråd om å føre situasjonen i Jemen inn for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og utvide lista over personar som er underlagde Tryggingsrådets sanksjonar, heiter det i rapporten.

