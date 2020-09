England forbyr grupper på fleire enn seks personar

utenriks

Dei nye reglane gjeld utandørs og innandørs, inkludert parkar, pubar, restaurantar og privatbustader. Statsminister Boris Johnson skal leggje fram dei nye – og strengare – restriksjonane onsdag.

– Vi må handle no for å hindre spreiing av viruset. Så vi forenklar og skjerpar reglane, slik at dei er lettare for folk å forstå og for politiet å handheve, kjem Johnson til å seie, ifølgje nyheitsbyrået PA.

Den som bryt dei nye reglane, kan få ei bot på 100 pund – snautt 1.200 kroner – ved første gongs brot. Deretter blir bota dobla for kvar gong, med eit tak på 3.200 pund per brot.

Endringa gjeld berre for England. Skottland, Wales og Nord-Irland fastset sine eigne smittevernreglar.

Tysdag vart det registrert 2.460 nye koronatilfelle i Storbritannia, 2.094 av dei i England. Totalt har 352.500 personar fått påvist smitte i Storbritannia, og over 41.500 menneske er døde i samband med pandemien.

Søndag vart det registrert 2.988 smittetilfelle, det høgaste dagstalet sidan mai.

