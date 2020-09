Drivstoff lek frå brannherja supertankar

utenriks

– Vi trur at olja har leke frå tanken med drivstoff til fartøyet, seier Indika de Silva, talsmann for Sri Lankas marine. Han understrekar at innhaldet i dei store lagertankane på skipet er intakte.

Dieselen som har leke ut, dannar eit flak som er om lag ein kilometer langt. Den indiske kystvakta har brukt fly til å spraye kjemikaliar på dieselen for å løyse han opp og hindre miljøøydelegging.

I helga klarte mannskap å sløkkje ein brann på skipet som braut ut førre veke.

Deretter braut det ut ein ny brann, men han vart sløkt onsdag. De Silva seier det ikkje lenger er flammar eller røykutvikling på fartøyet.

Styresmaktene i Sri Lanka har åtvara om ein massiv miljøkatastrofe dersom skipet skulle eksplodere eller råolje leke ut. Supertankaren MT New Diamond er 330 meter lang og registrert i Panama.

I tillegg til råolja er det om lag 1.700 tonn diesel om bord på skipet, som er 20 kilometer utanfor kysten av Sri Lanka. Ein slepebåt var onsdag i ferd med å flytte fartøyet lenger bort frå kysten.

(©NPK)