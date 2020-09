Vaksineprodusentar lovar å vere tru mot vitskapen

utenriks

I ei felles fråsegn skriv legemiddelselskapa at dei berre vil sende inn vaksinane til godkjenning etter at dei har vist seg å vere trygge og effektive gjennom «omfattande kliniske testar av høg kvalitet».

Det noko uvanlege oppropet kjem etter bekymringar for at politisk press for å få på plass ein vaksine, kan skade tilliten befolkninga har til ho og skremme folk frå å ta vaksinen.

Selskapa lovar at tryggleiken og velferda til dei som blir vaksinerte, alltid er førsteprioriteten deira.

– Vi trur at dette løftet vil bidra til å sikre tilliten befolkninga har til dei strenge vitskaplege og regulatoriske prosessane som blir brukte til å evaluere og til slutt godkjenne covid-19-vaksinar, heiter det i fråsegna, som er underteikna toppsjefane i legemiddelgigantane AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Pfizer og Sanofi.

(©NPK)