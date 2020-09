Taj Mahal opnar medan korona herjar India

utenriks

India har no over fire millionar smittetilfelle. Berre USA, med seks millionar, har fleire. Delstaten Uttar Pradesh, der Taj Mahal ligg, er blant dei verst ramma i landet, med over 270.000 smittetilfelle.

– Taj Mahal opnar 21. september. Alle koronaretningslinjer, som avstand mellom folk og bruk av munnbind, skal følgjast, seier nestleiaren for turistkontoret i delstaten, Amit Srivastava, til AFP.

Taj Mahal er ein av dei mest populære attraksjonane i Indias. Gjenopninga er eit forsøk på å få fart på turistsektoren og stimulere økonomien i landet.

(©NPK)