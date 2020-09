Svekt tillit før brexitsamtalar

utenriks

Ifølgje diplomatiske telegram frå Brussel til EU-landa dei siste dagane er tilliten til den britiske statsministeren Boris Johnson tynnslite, skriv The Guardian. Avisa har fått tilgang til fleire av meldingane.

EU-kommisjonen mistenkjer at Johnson held igjen på viktige område som fiske og statsstøtte i håp om å at dei skal slå av på krav i ellevte time. EUs forhandlingsleiar Michel Barnier har kalla dette ein «urovekkjande» taktikk.

I meldingane går det fram at kommisjonen òg fryktar at britane kan gå utanom Brussel og rett til eit knippe store medlemsland for å forhandle om tryggingssamarbeid. Det er òg mistankar om at regjeringa står bak ei lang rekkje anti-EU-artiklar i britiske medium.

Rett før forhandlingsrunden som startar tysdag, vart det kjent at Johnson planlegg lovforslag som kan undergrave delar av utmeldingsavtalen frå sist vinter. Statsministeren har òg sagt at dersom ein avtale ikkje er på plass innan 15. oktober, må begge sider akseptere at det ikkje blir nokon avtale.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår, og så langt har det vore elendig framdrift i forhandlingane. Dersom ein avtale ikkje er på plass før året er omme, vil ikkje britane ha nokon fortrinn i handelen med EU.

