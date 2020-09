Skjerpa koronarestriksjonar nordvest i England

utenriks

Helseminister Matt Hancock seier at det har vore ein betydeleg auke i talet på positive koronatestar i Bolton nordvest i England, spesielt frå pubar. Det er no registrert 120 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar i byen, noko som er det høgaste i landet.

– Auken i talet på tilfelle i Bolton kjem delvis av at personar i 20- og 30-åra sosialiserer. Vi veit dette ut frå kontaktsporing, sa Hancock til Parlamentet tysdag.

Han gav òg beskjed om at restaurantar, pubar og kafear i Bolton i tida framover berre får selje hentemat.

Talet på nye smittetilfelle per døgn har den siste tida auka kraftig i Storbritannia. Søndag og måndag låg auken på nesten 3.000 per dag, noko som er dobbelt så høgt som for berre ei veke sidan. Tysdag vart det registrert 2.420 nye smittetilfelle.

I andre delar av den nordlege og nordvestlege delen av England skal likevel fleire restriksjonar hevast onsdag, mellom dei i Burnley, Stockport og Bradford.

I Glasgow i Skottland blir likevel koronarestriksjonar gjeninnførte. Der blir det mellom anna åtvara mot å gå på besøk heime hos folk. Tiltaka vil vare i to veker etter at det vart registrert 66 nye tilfelle i Glasgow og omland tysdag.

Storbritannia er blant dei landa i Europa som har vore hardast ramma av koronapandemien, med over 41.500 koronarelaterte dødsfall.

