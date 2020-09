Rettssak etter sverddrap på finsk skule: – Ville skape så mykje skrekk som mogleg

utenriks

Det var 1. oktober 2019 at 25 år gamle Joel Marin dukka opp på yrkesskulen i Kupio, der han sjølv studerte, og gjekk til åtak på elevar og tilsette med eit sabel-liknande sverd. Han stakk i hel ei 23 år gammal kvinne og såra ni andre personar.

Motivet til 25-åringen var å skape så mykje skrekk som mogleg blant uskuldige, seier aktor Ulle Oininen til den finske kringkastaren YLE.

I tiltaleavgjerda kjem det fram korleis Marin skal ha planlagt åtaket steg for steg, i ein periode på eitt år. Han skal ha søkt seg til yrkesskulen med planar om å utføre eit åtak der.

Dette siste blir likevel avvist i det skriftlege svaret til den tiltalte, der han hevdar å ha starta på studiane for å få orden på livet sitt.

Marin skal ha øvd på skyting på ein skyteklubb frå hausten 2018. I forkant av åtaket kjøpte han òg ei motorsag, men kom fram til at ho var for upraktisk, ifølgje tiltalen. Sabelvåpenet som han til slutt brukte, hadde han henta på posten same dag som åtaket.

Tiltalte vedgår drapet og delar av drapsforsøka. Ifølgje forsvararen, Mattii Niiranen, vart offera tilfeldig valde. I avhøyra har 25-åringen fortalt at han aktivt søkte på skuleåtak på nettet.

– Skulevaldstankane gav på somme vis ei sånn kraft at livet hadde ei meining, sjølv om det er ein feil måte å bruke livets gåve på, har mannen sagt i politiavhøyr.

