Dommane blir dermed ståande.

For eit halvt år sidan kom domstolen fram til at Noreg krenkte retten til familieliv i dei to sakene. Noreg vart pålagt å betale 60.000 euro i oppreisning.

Den norske staten bad om at saka skulle takast opp på nytt i såkalla storkammer, der 17 dommar behandlar saka. Tysdag kunngjorde EMD at eit dommarpanel har avvist denne anken, skriv Dagbladet.

I mai vedtok domstolen at ei anna norsk barnevernssak skal bli behandla i storkammer.

