FN åtvarar om journalist-drap i Pakistan

utenriks

Organisasjonen peika mellom anna på drapet på journalisten Shaheena Shaheen, som laurdag vart skoten i Kech-distriktet i regionen Balutsjistan sør i landet.

I fjor vart fire journalistar og bloggarar òg drepne i Pakistan.

– I dei langt fleste av desse tilfella blir ikkje dei som står bak, etterforska, tiltalt eller ansvarleggjort, sa OHCHR-talsperson Rupert Colville til journalistar ved organisasjonskontoret i Genève.

Han understreka at kvinnelege journalistar ofte er offer for målretta svertekampanjar på sosiale medium.

Colville sa òg at blasfemiskuldingar er særleg bekymringsfulle, fordi dei kan føre til at dei som blir skulda, lettare blir utsette for vald.

– Pakistanske styresmakter må umiddelbart gjennomføre konkrete tiltak for å sikre vernet av journalistar og menneskerettsaktivistar som blir mål for desse truslane, sa han.

Han oppmoda òg pakistanske styresmakter til å fordømme bruken av blasfemiskuldingar for å skåre poeng personleg og politisk.

(©NPK)