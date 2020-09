EUs middelhavsland blir oppmoda til å hjelpe stranda migrantar

utenriks

Mannskapet om bord på skipet Mærsk Etienne plukka opp migrantane som var på veg frå Libya 4. august.

Redninga skjedde etter oppmoding frå Malta, men statsminister Robert Abela har sidan sagt at landet ikkje har noko ansvar for migrantane.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR), Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM) og Det internasjonale Rederiforbundet (ICS) meiner det er brot på internasjonal rett å nekte migrantane å forlate skipa.

Organisasjonane rettar ikkje kritikken mot Malta, men oppmodar EUs land i Middelhavsregionen til å auke hjelpeinnsatsen og andre EU-land til å ta imot fleire migrantar.

– Forholda blir stadig verre om bord, og vi kan ikkje lenger sitje og sjå på medan styresmaktene ignorerer situasjonen for desse menneska, seier generalsekretær Guy Platten i ICS.

Det danske reiarlaget Mærsk opplyste søndag at tre av migrantane hoppa over bord før mannskapet redda dei. Reiarlaget seier vidare at skipet ikkje er utstyrt for redningsaksjonar eller for å huse migrantar.

Danske styresmakter peikar på at migrantane er Tunisias ansvar fordi båten deira vart funnen drivande i tunisisk farvatn.

I første halvår i år har 14.481 personar teke seg sjøvegen frå Libya i forsøket på å nå Europa, ifølgje tal frå UNHCR.

(©NPK)