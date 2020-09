Danmark: Migrantar redda av dansk skip må til Tunisia

utenriks

– Den danske regjeringa meiner at Tunisia er ansvarleg for å ta imot dei. Og regjeringa er klar til å hjelpe den tunisiske regjeringa, skriv Danmarks fungerande utlendings- og integreringsminister Kaare Dybvad Bek til ShippingWatch.

Migrantane var på veg frå Libya og vart redda etter førespurnad frå Malta, kort tid før båten dei var i, sokk. Malta har nekta å ta imot dei, og i over ein månad har dei vore på tankskipet, som ikkje har hatt moglegheit til å forlate internasjonalt farvatn utanfor Malta.

Ifølgje besetninga byrjar skipet å gå tomt for både mat og vatn. FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) og Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM) meiner det er brot på folkeretten at migrantane ikkje har fått moglegheit til å forlate skipa. Dei har bede landa rundt Middelhavet ta imot migrantane.

