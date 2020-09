Britisk minister innrømmer at endring av brexitavtalen bryt folkeretten

utenriks

– Ja, dette bryt internasjonal lov på svært spesifikt og avgrensa vis, sa Brandon Lewis til medlemmer av det britiske parlamentet tysdag.

I spørjetimen på tysdag fekk Lewis, som er minister for Nord-Irland, spørsmål om han kunne forsikre at eit lovforslag som er varsla onsdag, ikkje vil vere eit brot på forpliktingane i landet etter folkeretten.

Det kunne han altså ikkje.

– Klar presedens

– Vi bruker vår makt til å oppheve implementeringa av ein påkravd del av EU-lovgivinga i svært strengt definerte omstende. Den finst ein klar presedens for at Storbritannia – og andre land – må vurdere dei internasjonale forpliktingane sine når forholda endrar seg, svarte Lewis. Han viste mellom anna til ei finanslov frå 2013, som inneheld atterhald som overstyrer internasjonale skattetraktatar.

– Eg vil òg seie at vi er fast bestemte på levere på den avtalen som er protokollført, og prioriteten vår er å gjere det gjennom forhandlingar og arbeid i felleskomiteen med EU. Klausulane i morgondagens lovforslag er der nettopp i tilfelle det arbeidet ikkje sikrar at vi kan oppfylle forpliktingane overfor folket i Nord-Irland, heldt Lewis fram.

Svaret er det motsette av det regjeringa kom med måndag, då både ministrar og embetsfolk forsikra at planane deira ikkje ville bryte utmeldingsavtalen som vart inngått då britane gjekk ut av EU i vinter.

Eliminere rettskrafta

– Vi snakkar om avgrensa og rimelege tiltak for å gjere tydeleg visse element av protokollen for Nord-Irland i nasjonal lovgiving, sa ein talsmann for den britiske statsministeren måndag.

Kvelden før avslørte Financial Times statsminister Boris Johnsons planar om å «eliminere rettskrafta i delar av utmeldingsavtalen». Det var mellom anna snakk om reglar for statsstøtte og tollavgifter i Nord-Irland. Målet skal vere å sikre bedrifter i Nord-Irland uhindra tilgjenge til resten av Storbritannia.

Det kontroversielle forslaget vart kjent rett før EU og Storbritannia tok fatt på åttande runde med forhandlingar om det framtidige forholdet mellom dei.

Svekt tiltru

Kort tid før forhandlingane tok fatt i London, skreiv The Guardian at tilliten til Johnson er nokså tynnsliten i Brussel. Avisa har fått tilgang til diplomatiske telegram som er sende frå EU-kommisjonen til medlemslanda dei siste dagane.

Kommisjonen mistenkjer at den britiske statsministeren held igjen på viktige område som fiske og statsstøtte i håp om å sikre seg innrømmingar i ellevte time. I meldingane går det fram at kommisjonen òg fryktar at britane kan gå utanom Brussel og rett til eit knippe store medlemsland for å forhandle om tryggingssamarbeid.

I tillegg er det mistankar om at regjeringa står bak ei lang rekkje anti-EU-artiklar i britiske medium.

Det er mindre enn fire månader til overgangsperioden etter brexit går ut, og så langt har det vore elendig framdrift i forhandlingane. Dersom ein avtale ikkje er klar før året er omme, vil britane ikkje ha nokon fortrinn i handelen med EU.

