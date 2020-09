Biden og Harris i munnhoggeri med Trump om koronavaksine

utenriks

President Donald Trump har lova at ein koronavaksine kan vere klar innan valet 3. november.

Kamala Harris og Joe Biden har begge understreka at forskarar må underbyggja lovnadane til presidenten.

– Eg stoler på det helseekspertar og forskarar seier, og ikkje på Donald Trump, sa Harris i ei CNN-sending søndag.

Vil ha stadfesting frå ekspertar

Biden understreka måndag at han ikkje ville vere budd til å ta ein vaksine utan stadfesting frå forskarar om at han er trygg. Han la òg til at den manglande tilliten amerikanarar hadde til presidenten kan føre til at folk ikkje tør å ta ein vaksine når den er ferdig utvikla.

– Trump seier så mange ting som ikkje er sant at eg fryktar at sjølv om vi skulle fått ein verkeleg god vaksine, kan folk vere motvillige til å ta han. Han undergrev tilliten i folket, sa Biden.

Trump: mogleg vaksine i oktober

President Trump hevdar skepsisen ikkje er rettvis.

– Ho snakkar nedsetjande om vaksinen slik at folk skal tru at denne bragda ikkje er ei stor bragd, sa Trump måndag i møte med journalistar utanfor Det kvite hus.

– Dette er skøytelaus anti-vaksineretorikk, la presidenten til.

Men han nekta òg for å ha sagt at vaksinen kan vere klar før nyttår, før han like etterpå la til at han håpar han kan vere klar om berre nokre få månader.

– Han kan vere klar i oktober og før november, sa han.

Smittevernrådgivar i USA, Anthony Fauci, sa førre veke til CNN at det er usannsynleg, men ikkje umogleg, at ein vaksine kan få godkjenning i oktober.

Så langt er nesten 190.000 koronasmitta personar døde i USA, medan nesten 6 millionar er stadfesta smitta av viruset, ifølgje tal frå Johns Hopkins University.

(©NPK)