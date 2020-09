ANC rasar mot Trumps påståtte skildring av Mandela

utenriks

Det er Trumps tidlegare advokat, Michael Cohen, som skuldar Trump for å ha komme med rasistiske ytringar om Mandela. I biografien sin, som blir utgitt denne veka, skriv han at Trump sa at Mandela ikkje var nokon verkeleg leiar, og at han samtidig hylla det tidlegare apartheidregimet i landet.

Utdraga frå boka vart publiserte i Washington Post i helga etter at avisa fekk ein kopi.

ANC, som var Mandelas parti og som framleis har regjeringsmakta i Sør-Afrika, vil ha seg fråbedt ei slik skildring av ein av dei mest hylla leiarane i verda.

– Alle fridomselskande menneske i verda er forferda av desse fornærmingane frå ein person som sjølv ikkje er nokon modell for kompetent leiarskap, skriv partiet i ei fråsegn, der Trump får hard medfart.

– Trump er ein splittande, kvinnehatande og respektlaus person, skriv partiet, som meiner at Mandela stod i skarp kontrast til Trump.

– Han forstod verdien av internasjonalt vennskap, fastslår partiet.

Trump sjølv avviser at han har komme med fråsegnene han er sitert på og kallar Cohen ein løgnar.

