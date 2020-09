Unntakstilstand og varmerekordar i det brannherja California

utenriks

Unntakstilstanden gjeld for fylka Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino og San Diego, opplyser guvernør Gavin Newsom.

Årsaka er den såkalla Creek Fire, som starta fredag og raskt vaks til 18.210 hektar og førte til evakuering og stengde vegar i området rundt Fresno sentralt i California, skriv Reuters.

– Himmelen har vorte raud. Det ser ut som Mars der ute, fortalde Jack Machado, som søndag hjelpte vener med å fjerne propantankar frå bygningar nær Shaver Lake.

Brannen hadde dekt innsjøen med røyk, og det var svært dårleg sikt i området.

Redda med helikopter

Over 200 personar vart søndag evakuert med helikopter nord for Fresno. Same dag vart det sett varmerekordar i Woodland Hills, som ligg i Los Angeles fylke, og i byen Paso Robles. Temperaturen steig til 49,4 og 47,2 grader celsius.

Den ekstreme varmen bidreg til å auke brannfaren, og California er inne i ein av dei verste skogbrann-periodane sine nokosinne.

Tidlegare har Newsom erklært unntakstilstand i heile delstaten som følgje av brannane og dei ekstreme vêrforholda.

Baby-fest med pyroteknikk

Brannane som framleis er aktive, har svidd av fleire titusenar hektar. I samband med evakueringa frå område ramma av Creek Fire, vart to personar melde med alvorlege skadar.

Ein av dei andre brannane, El Dorado Fire, vart starta av pyroteknikk under ein fest, ifølgje brannvesenet i San Bernardino. Arrangementet var eit såkalla «gender reveal» party, der komande foreldre avslører kjønnet til barnet dei ventar.

Klimaendringane har bidrege til å auke risikoen for skogbrannar i California. Det har òg straumnettet i delstaten, som mange stader er gammalt og i dårleg stand. Nokon av dei største brannane i delstaten dei siste åra har vorte starta av feil på straumnettet.

(©NPK)