Navalnyj er ute av koma og på veg til å bli betre

utenriks

Navalnyj vart alvorleg sjuk under eit besøk i Sibir 20. august. Han vart først innlagd på eit sjukehus i Omsk, der legane ikkje var i stand til å fastslå kva som feila han.

Etter internasjonalt press vart han flogen til Charité-sjukehuset i Berlin, der legane konkluderte med at han var forgifta med den militære nervegifta novitsjok.

Forgiftinga av Navalnyj har vekt sterke reaksjonar internasjonalt.

Statsminister Angela Merkel har kravd svar frå Russland, der leiinga i Kreml kallar skuldingane om at dei skal stå bak for absurd.

– Eg fordømmer på det sterkaste bruk av ei militærgradert nervegift. Det gjer at det hastar endå meir at Russland gjennomfører ei fullstendig og open etterforsking, skreiv generalsekretæren for Nato, Jens Stoltenberg, på Twitter.

President i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, kalla attentatet for «ufyseleg og feigt» og Noreg protesterte òg.

– Noreg fordømmer dette åtaket på det sterkaste, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Måndag opplyste Charité-sjukehuset at Navalnyj no er ute av kunstig koma, at tilstanden er betre og at han kan kommunisera.

– Det er for tidleg å slå fast dei moglege langvarige følgjene av den alvorlege forgiftinga, heiter det i kunngjeringa.