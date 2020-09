Mistenkte høgreekstremistar for retten i Tyskland

utenriks

Gruppa stod bak bombeangrep mot bustadane til flyktningar og politikarar på venstresida i Freital, ein forstad til Dresden, i 2015. To menneske vart skadde i angrepa.

To menn, 27 og 53 år gamle, er tiltalte for å vere medlemmer av terroristgruppa, og dessutan for deltaking i angrepa.

Ein mann og ei kvinne, begge 31, skal ha bidrege til å skremme lokalbefolkninga og å ha angripe staten i nettchattar. Dei skal dessutan ha posert på bilete med symbol av tidlegare naziorganisasjonar. Dei er tiltalte for medverknad til drapsforsøk, og dessutan materiell skade og bruk av forbodne symbol.

Rettssaka er planlagd å vare fram til byrjinga av neste år. 19 personar er innkalla som vitnar i saka.

Sju menn og ei kvinne, som danna «Freital-gruppa», vart i 2018 dømde for angrepa.

To hovudmenn vart den gong dømde til fengsel i ti år og ni år og seks månader, medan fem andre fekk mellom fem og åtte år i fengsel. Ein mann som var 18 år då handlingane fann stad, vart dømt til fire år i fengsel.

