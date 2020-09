Mann dømd til livstid for terrorangrep på nattklubb i Istanbul

utenriks

Nattklubben Reina var full av folk som feira nyttårsaftan då ein mann like over midnatt 1. januar 2017 gjekk inn på nattklubben og byrja å skyte.

79 vart såra, og dei fleste av dei 39 drepne var utlendingar. Gjerningsmannen flykta frå staden, og ekstremistgruppa IS tok sidan på seg ansvaret for angrepet. Usbekaren Abdulkadir Masharipov vart av tyrkisk politi arrestert to veker seinare.

Rettssaka mot han og ytterlegare 56 personar som er tiltalte i saka, starta i desember 2017. Masharipov stod mellom anna tiltalt for drap og medlemskap i ei terrorgruppe.

(©NPK)