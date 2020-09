FT: Storbritannia vil bryte avtalen om utgang av EU

utenriks

Det kan føre til samanbrot i handelsforhandlingane mellom Storbritannia og EU, skriv avisa.

Delar av lovforslaget om den indre marknaden er venta å bli offentleggjort onsdag og tek til orde for å «eliminere rettskrafta i delar av utmeldingsavtalen» som gjeld statsstøtte og tollavgifter i Nord-Irland, opplyser tre personar som er kjende med forslaget

Heilt sidan britane stemde for å forlate EU, har det vore ei utfordring å sikre ei open grense mellom Nord-Irland og Irland, samtidig som britane ikkje lenger skal vere ein del av EUs indre marknad.

Ei kjelde seier til Financial Times at forslaget «klart og heilt bevisst» undergrev avtalen om Nord-Irlands særskilde status som statsminister Boris Johnson skreiv under i oktober i fjor etter forhandlingar med EU.

Avtalen skulle forhindre at det oppstod ei hard grense mellom Irland og Nord-Irland, og at det ikkje vart innført grensekontroll og tollavgifter når Storbritannia frå nyttår er heilt ute av EU.

I august møtte Irlands statsminister Micheál Martin den britiske kollegaen sin. Martin sa då at dei to leiarane var samde om at det er tvingande nødvendig å få på plass ein avtale som sikrar handel utan toll og kvotar.

Avisa The Telegraph skriv søndag kveld at Johnson vil gi EU litt over ein månad på å inngå ein endeleg avtale om vilkåra for brexit.

Dersom det ikkje skjer seinast 15. oktober, vil regjeringa sjå på det som ein «no deal» og gå vidare utan ei form for handelsavtale.

(©NPK)