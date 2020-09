Australia vil tilby gratis koronavaksine tidleg i 2021

utenriks

Dersom «dei lovande testane viser seg å vere vellykka», vil Australia få 84,8 millionar vaksinedosar frå University of Oxford og legemiddelgiganten AstraZeneca, i tillegg til ein versjon frå University of Queensland og selskapet CSL, opplyser styresmaktene.

– Ved å sikre ein avtale om produksjon og forsyning vil innbyggjarar i Australia bli blant dei første i verda som fått ein sikker og effektiv vaksine, dersom den blir godkjend, seier statsminister Scott Morrison.

Han legg til at det ikkje er nokon garanti for at desse vaksinane viser seg å vere vellykka, men at avtalen «skyv Australia fremst i køen».

Etter planen skal landet få dei første 3,8 millionar dosane så tidleg som i januar 2021 og resten av dosane gjennom året. Begge vaksinane blir tilbodne gratis.

