Store utanrikspolitiske forskjellar på Donald Trump og Joe Biden

utenriks

Under Trumps presidenttid er USAs utanrikspolitikk på mange måtar vorte radikalt forandra. Gamle alliansar er ikkje kva dei var, og USAs rolle i verda er i sterk endring.

Trumps demokratiske utfordrar i valet i haust, Joe Biden, lovar eit vesentleg skifte. Der Trump følgjer instinkta sine, blir Biden venta å stå for ein meir disiplinert og tradisjonell amerikansk utanrikspolitikk.

Biden har uttalt at han som USAs president vil ta tilbake leiarrolla i landet i verda og styrkje band til allierte. Bodskapen skil seg frå Trumps doktrine om å setje amerikanske interesser først.

Erfaring

Biden fremjar seg sjølv som ein kandidat med lang utanrikspolitisk erfaring.

– Eg veit ein god del om amerikansk utanrikspolitikk, og eg har samband over heile verda. Dei som ikkje likar meg, respekterer meg, og dei som liker meg, respekterer meg, sa Biden på ein pressekonferanse i Delaware i juli.

Trump sel seg sjølv som ein tøff forhandlar som sikrar at ein får ting gjort internasjonalt, og han hevdar at Biden vil bli for mild i møte med mektige motstandarar som Kina.

Vil styrkje Nato

Biden har sagt at han vil styrkje Nato, og han har tidlegare spådd at fire nye år med Trump kan setje forsvarsalliansen i fare.

Trump har lagt hardare press på NATO-landa, mellom anna knytt til oppfylling av 2-prosentmålet.

– Presidenten behandlar Nato – den mest betydningsrike militære alliansen i verdshistoria – som ei organisert utpressarverksemd, sa Biden i april.

Biden kan komme til å bruke Nato for å ta opp det som blir omfatta som ein kinesisk trussel mot den globale tryggleiken, ifølgje Reuters.

Etter valinnblandinga i 2016 har Demokratane òg vorte skarpare i tonen overfor Russland enn det dagens republikanske parti er.

Vanskeleg Iran-avtale

Bidens rådgivarar har uttalt at ein betydeleg del av Demokratanes utanrikspolitikk vil vere å rette opp det dei meiner er feilgrepet til Trump-administrasjonen. Eitt av dei er behandlinga av atomavtalen med Iran.

Trump trekte USA ut av avtalen, men har ikkje lykkast med å få med seg USAs tradisjonelle allierte i Europa og dei andre partane. Han hevdar sjølv at Iran-presset har vore svært vellykka.

Biden vil redde avtalen ved å få med seg partane og Iran, gitt at iranarane oppfyller forpliktingane sine. Vegen tilbake til forhandlingsbordet synest likevel uklar.

Midtausten

Trump valde i 2017 å anerkjenne Jerusalem som Israels hovudstad. Han har ikkje fordømt Israels statsminister Benjamin Netanyahus plan om å annektere store delar av Vestbreidda, ein plan som for nokre veker sidan vart sette på vent.

Forholdet mellom Netanyahu og Barack Obama var vanskeleg, men det har vorte meldt at Biden kom godt overeins med han.

Biden har støtta ei tostatsløysing, men vil ikkje flytte den amerikanske ambassaden tilbake til Tel Aviv.

Biden har lova at han skal vere hardare i klypa i møtet med Saudi-Arabia enn Trump. Biden-leiren har peikt på at Trump har vore altfor mjuk, særleg i samband med drapet på den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i 2018 og krigføringa i Jemen.

Trump har på si side vore klar på at eit godt forhold til Saudi-Arabia veg opp andre omsyn. USA har trappa opp retorikken kraftig mot Iran og har behov for ein nær partnar i regionen.

Sjølv om Biden og Trump begge støtta USAs invasjon av Irak i 2003, er dei to no tilsynelatande samde om å hente amerikanske soldatar heim, mellom anna frå Afghanistan.

Kina og Nord-Korea

Det er venta at Biden vil vere tøffare overfor Nord-Korea enn det Trump har vore. Trump har halde toppmøte med Kim Jong-un, i håp om å presse landet til å stanse atomprogrammet. Det er likevel anteke at Nord-Korea har gått vidare med det og jobbar for å byggje opp eit atomarsenal.

Biden vil sannsynlegvis gå inn for ei lik tilnærming som Obama hadde, som gjekk ut på å byggje breie alliansar mot Nord-Korea for å isolere og presse landet.

Trumps forhold til Kina har variert dei åra han har vore i Det kvite hus, men har den siste tida vore kjølig som følgje av koronapandemien. I valkampen har Trump peikt ut landet som USAs hovudfiende.

Biden-leiren har sagt at dei vil setje menneskerettar høgare på dagsordenen i møte med Kina.

Latinamerikanske nyansar

I Latin-Amerika, som ofte blir omtalt som USAs bakgard, har Trump ivra for regimeendring i Venezuela og på Cuba. Presidenten har sett i gang ein hard sanksjonskampanje for å fjerne Nicolás Maduro frå makta i Venezuela og få ein slutt på kommuniststyret på Cuba.

Obama-administrasjonen sanksjonerte òg Venezuela, men letta på sanksjonane mot Cuba, retta opp igjen diplomatiske samband og tok fleire steg i retning av å normalisere forholdet som hadde vore prega av fiendskap i over 50 år. Trump har likevel kjølna forholdet på nytt, mellom anna ved å innføre sanksjonar.

I Mellom-Amerika har Trump ført ein politikk som har teke sikte på å presse landa til å samarbeide for å få slutt på migrasjonen til USA. Han truar mellom anna med kutt i bistand. Det er venta at Biden vil trå meir varsamt.

(©NPK)