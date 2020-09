Tysklands president: Dei som forgifta Navalnyj kan berre vere i Russland

utenriks

– Det er gjort eit lovbrot her kvar dei skuldige berre kan vere i Russland, sa Steinmeier til nyheitstenesta Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Steinmeier seier det no ligg i hendene til den tyske regjeringa å trekkje konklusjonar frå dei seinaste funna, saman med dei europeiske partnarane sine. Tysklands regjering uttalte onsdag at det var utvitydige bevis for at Navalnyj vart forgifta med nervegifta Novitsjok.

– Det faktumet at opposisjonsstemmer og kritiske stemmer i Russland må frykte for livet, legg ei kraftig byrde på samarbeidet i dette landet med Russland, seier Steinmeier.

(©NPK)