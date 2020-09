Russisk domstol avslår Navalnyj-krav om å reise sak mot den russiske staten

utenriks

Retten sa seg usamd med påstanden til advokatane om at styresmaktene ikkje gjorde nok for å etterforske den mistenkte forgiftinga av Navalnyj i Sibir 20. august.

Russiske styresmakter har nekta å etterforske saka som eit lovbrot sidan dei hevdar det ikkje er nok konkrete bevis for påstanden om at Navalnyj vart forgifta.

Tyske styresmakter seier derimot at det er klare prov for at opposisjonsleiaren vart forgifta med nervegifta novitsjok. Navalnyj ligg nett no i koma på eit sjukehus i Berlin, der han vart overført frå sjukehuset i Omsk der han først vart innlagd.

Aktor i retten i Moskva hevdar at materialet som vart lagt fram av Navalnyjs juristar, ikkje viser at det var manglar i etterforskinga, ifølgje det statlege nyheitsbyrået Tass.

(©NPK)