Madrid strammar inn på forsamlingsforbod

utenriks

I tillegg skal det innførast avgrensingar på deltakarar i gravferder, bryllaup og religiøse seremoniar, og dessutan gruppebesøk til museum og guida turar i byen.

Nesten ein tredel av dei nye koronatilfella i Spania finst i og omkring Madrid, ein region med 6,6 millionar innbyggjarar. Koronasmitten tek opp minst 16 prosent av sengeplassane på sjukehusa i regionen, noko som er det høgaste talet i heile Spania.

Helsestyresmaktene fortel likevel at talet på nye koronatilfelle i regionen viser at smittebølgja er i ferd med å bremse, og talet på nye daglege smittetilfelle fell. Madrid har òg kjøpt inn utstyr til to millionar testar og tilsett ekstra folk til å drive smittesporing.

Spania er eit av dei hardast koronaramma landa i Europa. Dei siste to vekene har landet over 200 nye smitta per 100.000 innbyggjarar. Til saman har ein halv million av innbyggjarane i landet fått koronavirus, og 29.234 personar har døydd med det.

