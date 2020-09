India nærmar seg Brasil i talet på koronatilfelle

utenriks

Totalt har India no 3,9 millionar koronasmitta. Brasil har litt over 4 millionar smitta, medan landet med flest koronatilfelle i verda er USA, med over 6,1 millionar smitta.

Landet melder om 68.472 dødsfall, noko som gir ei døying av koronaviruset som ligg langt under verdsgjennomsnittet. Likevel blir det spekulert i om ein del indiske delstatane har registrert langt færre dødsfall enn det som faktisk er tilfelle.

Talet på koronatilfelle i India meir enn dobla seg i august. Berre dei hardast ramma områda i landet med 1,4 milliardar innbyggjarar er stengde ned, og krav om munnbind og sosial distansering blir sjeldan handheva.

