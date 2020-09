Dei første stemmesetlane blir sende ut i USA

utenriks

Nord-Carolina er den første staten som sender ut stemmesetlar til veljarar innanlands, sjølv om amerikanske statsborgarar som er busette utanlands, allereie har byrja å få stemmesetlane sine.

Også vippestater som Minnesota, Pennsylvania og Wisconsin skal byrje å sende ut poststemmesetlar til veljarane sine dei neste to vekene.

Massiv auke i talet på brevstemmer

Mengda som vil stemme per post, har mangedobla seg i år sidan mange veljarar ikkje vil stå i kø i eit fysisk vallokale på grunn av koronapandemien. I 2016 stemde rundt ein firedel av veljarane per post, medan ein i år reknar med at eit fleirtal av veljarane vil gjere det.

I tillegg har poststemmer vorte eit politisk spørsmål: langt på veg dei fleste som har bede om å få stemme i posten, er registrert som demokratar eller uavhengige veljarar. I Nord-Carolina var berre 92.000 av dei over 600.000 som bad om poststemmesetlar, i første omgang registrert som republikanarar, medan 326.000 var demokratar.

Trump sår tvil om poststemmer

President Donald Trump har lenge prøvd å hevde at poststemmer vil føre til utbreidd valfusk, utan å ha bevisa på si side. Både ekspertar og etterretningstenesta har mellom anna avvist påstandane om at utanlandske makter vil påverke valet gjennom poststemmer.

Tidlegare i veka oppmoda presidenten veljarane sine i Nord-Carolina til å stemme både via posten og i eigen person, men fekk raskt svar frå valstyresmaktene som gjorde det klart at ein veljar som allereie har stemt per post, vil bli avvist frå vallokalet.

Veljarar kan be om å få stemme per post fram til 27. oktober, men sidan stemmesetlane må vere stempla seinast på valdagen 3. november, kan dette vere for seint.

