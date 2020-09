USA ventar rekordstort budsjettunderskot

utenriks

Det opplyste Kongressens budsjettkontor (CBO) onsdag.

Den dystre prognosen kjem av verknaden koronapandemien har på økonomien, og dessutan kostnadene ved lovgivinga vedteken av Kongressen for å handtere pandemien.

Summen er nesten tre gonger så mykje som verdien til det norske oljefondet, som per no er på omtrent 10,4 tusen milliardar kroner. Det enorme underskotet betyr at USAs gjeld vil overgå bruttonasjonalproduktet (BNP) neste år, ein milepæl som betyr at gjelda i landet vil vere like stor som etter andre verdskrigen, målt opp mot storleiken på økonomien.

Talet er meir enn ei tredobling av det føderale underskotet i 2019 og dobbelt så stort som etter finanskrisa i 2008.

Det offentlege forbruket, drive langt på veg av fire koronatiltakspakkar, vil ifølgje prognosen hamne på drygt 58 tusen milliardar kroner, meir enn 17,6 tusen milliardar meir enn i 2019.

Den enorme gjelda etter andre verdskrigen kom som følgje av store lån for å finansiere krigføringa. Då vart gjelda raskt redusert i den følgjande baby-boom-perioden.

Det vil ikkje skje no, fordi det offentlege forbruket i dag blir dominert av pensjonsprogram som helsesystemet Medicare for eldre og trygdesystemet Social Security. Kostnadene ved desse programma vil berre auke i takt med inflasjonen, samtidig som «boomer»-generasjonen er på veg ut i pensjon.

