Nord-Irland opnar for homofilt ekteskap i kyrkja

Lovendringa, som vart varsla av den nord-irske førsteministeren Robin Walker i juli, tredde i kraft torsdag.

– Dette er ein milepæl for likestillinga i Nord-Irland. Etter ein lang kamp kan endeleg likekjønna par gifte seg i ei kyrkje eller i ei religiøs setjing, seier Patrick Corrigan i Amnesty International ifølgje BelfastLive.

Det skjer etter at det tidlegare i år for første gong vart opna for likekjønna ekteskap i Nord-Irland. Då var det ikkje tillate for homofile å gifte seg i ei kyrkje.

Enkelte kyrkjeleiarar i det djupt religiøse Nord-Irland har ønskt endringa velkommen, medan andre igjen har varsla at dei ikkje vil leggje til rette for slike ekteskap.

– Dette er fantastiske nyheiter for par som ønskjer å feire ekteskapet sitt i kyrkja saman med familie, venner og føre Guds kjærleik. Eg har allereie snakka med fleire par som har venta lenge på dette, seier presten Chris Hudson frå All Souls-kyrkja i Belfast.

Den presbyterianske kyrkjeleiaren Daniel Kane gjer det likevel klart at kyrkja hans framleis meiner ekteskapet er reservert for mann og kvinne.

