Facebook vil avgrense ny politisk reklame i veka før valet i USA

Avgrensingane selskapet kunngjorde torsdag, omfattar stans i nye politiske annonsar i veka før valet. Facebook vil i tillegg fjerne postar som inneheld feilaktig informasjon om korona og røysting.

Facebook vil òg lenkje til offisielle resultat på postar frå kandidatar og kampanjar som erklærer seier tidleg. Facebook-sjef Mark Zuckerberg har likevel ikkje gått tilbake på avgjerda om å godta politiske reklamar med usanne påstandar elles, melder CNN.

Viss dei har vore brukte tidlegare i valkampen, vil slike reklamar kunne køyrast heilt fram til valdagen.

– Har ansvar

– Dette valet kjem ikkje til å vere «business as usual.» Vi har alle eit ansvar for å verne demokratiet vårt, skriv Facebook-sjef Mark Zuckerberg i eit innlegg torsdag.

Han held fram:

– Det betyr å hjelpe folk med å registrere seg og avleggje stemme, oppklare forvirring rundt korleis valet skal gjennomførast, og dessutan å jobbe for å redusere risikoen for vald og uro.

Brukt til utanlandsk påverknad i 2016

Facebook har lenge vorte kritisert for å bidra til å spreie usann informasjon og nøre opp under konflikt og splitting. Nettgiganten vart òg teken på senga før presidentvalet i 2016, då Russland brukte plattforma til å gjennomføre ein massiv påverknadskampanje retta mot amerikanske veljarar.

I forkant av årets val er det dermed mange som held eit auge med kva tiltak selskapet gjennomfører for å hindre at noko liknande skjer på nytt.

– Dette er verkeleg veldig viktige grep, men alt er avhengig av handheving, seier leiaren for organisasjonen Leadership Conference on Civil and Human Rights, Vanita Gupta.

– Facebook vil nok bli testa på dette ganske snart, seier ho.

Har sletta fleire kontoar

Zuckerberg understrekar at Facebook har fjerna over hundre nettverk av profilar og sider knytt til innblanding i andre lands interne anliggjande.

– Berre førre veke sletta vi eit nettverk av 13 kontoar og to sider som hadde som mål å feilinformerte amerikanarar og nøre opp under splitting, sa han.

Facebooks nye retningslinjer har òg vorte kritisert av ein talsperson for Donald Trumps presidentkampanje, Samantha Zager. Ho meiner reglane vil hindre Trump i å forsvare seg sjølv via plattforma i dei siste dagane før valet.

