Tyskland har kalla den russiske ambassadøren inn på teppet

utenriks

Maas fortalde ambassadøren at tyske styresmakter forventar ei ordentleg og open undersøking av kva som skjedde med regimekritikaren. Utanriksministeren fråsegn kom kort tid etter at Tysklands regjering kunngjorde at det finst klare bevis på at opposisjonsaktivisten Aleksej Navalnyj vart forgifta med nervegifta novitsjok.

Han sa samtidig at dei håpar at Navalnyj vil bli bra igjen snart.

Navalnyj vart alvorleg sjuk på eit fly i Sibir for nesten to veker sidan. Han vart innlagd på eit sjukehus i Omsk, men seinare flydd til Berlin. Han ligg framleis i koma på eit sjukehus i byen, men tilstanden skal vere stabil.

(©NPK)