Tyskland: Navalnyj vart forgifta med Novitsjok

Steffen Seibert, som er statsminister Angela Merkels talsperson, viser til undersøkingar som er gjorde i eit militært spesiallaboratorium. Han seier at Tyskland krev ei russisk avklaring om forgiftinga.

Navalnyj vart alvorleg sjuk på eit fly i Sibir for nesten to veker sidan. Han vart innlagd på eit sjukehus i Omsk, men seinare flydd til Berlin. Han ligg framleis i koma på eit sjukehus i byen, men tilstanden skal vere stabil og ha vorte noko betre.

– Det er sjokkerande at Navalnyj vart eit offer for ei nervegift i Russland, seier Seibert i fråsegna.

Fordømmer

Merkel skal ha møtt regjeringskollegaer for å diskutere kva dei skal gjere seg vidare, ifølgje fråsegna.

– Den tyske regjeringa fordømmer dette angrepet på det sterkaste, seier Seibert.

Navalnyj har i mange år vore blant Russlands president Vladimir Putins mest framståande kritikarar.

Navalnyjs støttespelarar har stått hardt på at opposisjonsaktivisten vart forgifta. Støttespelaren Leonid Volkov, som besøkte Navalny på sjukehuset søndag, skriv dette på Twitter etter den tyske fråsegna:

– Det å forgifte Navalny med Novitsjok i 2020, er akkurat det same som å etterlate seg ein autograf på åstaden.

Russland avviser

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov seier til det russiske nyheitsbyrået Tass at dei ikkje har fått noko informasjon frå Tyskland om at Navalnyj vart forgifta med Novitsjok.

I 2018 vart den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera funne medvitslause på ein benk i Salisbury i Storbritannia. Britiske styresmakter meiner dei to vart forgifta med Novitsjok, ei nervegift som vart utvikla i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen. Storbritannia har hevda at Russland står bak, noko russiske styresmakter har avvist. Dei to overlevde, men var lenge på sjukehus.

Leiaren for Moskvas rettsmedisinske byrå sa førre veke at det ikkje fanst nok bevis til å hevde at Navalnyj vart forgifta.

