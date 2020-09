Tretten menn og éi kvinne for retten etter Paris-åtaka i 2015

utenriks

Åtaka på satiremagasinet Charlie Hebdo og ein jødisk supermarknad i den franske hovudstaden i januar for snart seks år sidan, kosta 17 menneske livet. Dei tre gjerningsmennene vart skotne og drepne av politiet i to aksjonar 9. januar. No vert dei som er mistenkte for å ha hjelpt dei, stilte for retten.

Tre av dei tiltalte, inkludert kona til ein av gjerningsmennene, er ikkje til stades når rettssaka startar. Dei skal ha reist til området som IS kontrollerte i Nord-Irak og Syria. Rapportar har antyda at dei er døde, men dette er ikkje stadfesta, og det er framleis arrestordrar på dei.

Tiltala gjeld medverknad til terror for to personar og tilknyting til ei terrorgruppe for dei fleste av dei andre. Medverknad er det mest alvorlege punktet i tiltala og kan gi livstid i fengsel, medan tilknyting til ei terrorgruppe kan gi fengselsstraffer på opptil 20 år.

Retten skal høyre forklaringar frå nokre av dei som overlevde dei to angrepa. Dei var starten på ei islamistisk valdsbølgje som har kosta fleire hundre menneske livet.

Fakta om Charlie Hebdo

* Fransk satiremagasin som kjem ut éin gong i veka.

* Opphavleg grunnlagt i 1961 som Hara Kiri. Magasinet vart forbode av styresmaktene etter at det gjorde narr av dekninga av tidlegare president Charles de Gaulle då han døydde, men starta opp att i 1970 under namnet Charlie Hebdo, offisielt etter teikneseriefiguren Charlie Brown (Baltus), men namnevalet var òg eit siste spark til de Gaulle. Hebdo er kortversjon av det franske ordet hebdomadaire, som betyr kvar veke.

* Starta opp att i 1992 etter å ha lege nede sida 1981.

* Bladet fekk i fleire år trugslar etter å ha trykt karikaturteikningar av profeten Muhammed.

* I 2011 vart redaksjonslokala til magasinet brannbomba.

* 7. januar 2015 vart tolv personar, ti av dei knytte til magasinet, drepne i eit terrorangrep mot redaksjonen til bladet. Sjefredaktøren, Stéphane «Charb» Charbonnier, og fire andre teiknarar var blant dei drepne.

* Den første utgåva etter åtaket kom allereie 14. januar og hadde endå ein gong ei teikning som framstilte profeten Muhammed på framsida. Utgåva vart trykt i fem millionar eksemplar, mot eit normalt opplag på 60.000.

(Kjelde: NTB)

