Thailands konge gir leiaren sin titlane tilbake

Ny opprettinga av Sineenat Wongvajirapakdis titlar vart offentleggjorde onsdag.

I kunngjeringa heiter det at ho har fått dei kongelege og militære titlane sine tilbake. Ho er ikkje skulda for å ha gjort noko gale, og mappa hennar skal ikkje vise at ho på noko tidspunkt mista dei kongelege privilegia sine, heiter det.

I mai i fjor gifta kongen seg med den tidlegare flyvertinna Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya, som i fleire år har hatt eit nært forhold til den no 68 år gamle kongen.

I juli i fjor utpeika kongen Sineenat til leiaren sin, og med det gjenoppliva han ein gammal tradisjon som ikkje hadde vorte praktisert i landet på nesten hundre år. Sineenat har tidlegare vore sjukepleiar i forsvaret.

35 år gamle Sineenat vart tre månader seinare fråteke titlane sine, skulda for illojalitet og for å ha prøvd å motarbeide 42 år gamle dronning Suthida ved å fremje eigne ambisjonar.

