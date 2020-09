Skogbrannane i California blant dei største i delstaten nokosinne

utenriks

Det nestet største registrerte skogbrannen i delstaten, som blir kalla SCU Lightning Complex, utgjer 1.587 kvadratkilometer. Ein annan skogbrann, LNU Lightning Complex, omfattar 1.517 kvadratkilometer og er den tredje største som delstatsstyresmaktene har registrert nokosinne.

Ein av brannane, August Complex, starta 17. august i Mendocino National Forest som 37 ulike brannar. Denne brannen omfattar rundt 980 kvadratkilometer og har no vakse seg til å bli den niande største som er registrert.

Gjer framsteg

Brannmannskapa gjer framsteg i arbeidet med å få brannane under kontroll, og evakuerte innbyggjarar har nokre stadar fått flytta heim att, skriv Los Angeles Times.

Tysdag var 20 prosent av August Complex-brannen under kontroll.

70 prosent av SCU Lightning Complex, som byrja som rundt 20 ulike brannar i fylka Contra Costa, Alameda, Santa Clara, Stanislaus og San Joaquin, er under kontroll.

Vidare er 66 prosent av LNU Lightning Complex, som har utvikla seg i Napa, Sonoma, Lake Solano, Yolo og Colusa, under kontroll.

– Framleis står det att mykje arbeid, men vi får kontroll over stadig større område, siger talsmann Daniel Berlant for California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire).

Åtte døde

Åtte dødsfall er knytt til brannane, ifølgje Cal Fires tal. Dødstalet inkluderer ein brannmann som døydde i Mendocino National Forest nord for San Francisco.

Sidan 15. august har delstaten vorte ramma av nesten 14.000 lynnedslag, og brannmannskapa har måtta kjempa mot meir enn 900 nye brannar som har øydelagt i overkant av 5.989 kvadratkilometer med terreng, ifølgje Cal Fire.

Til samanlikning registrerte styresmaktene dei første åtte månadene av fjoråret til saman omtrent 4.600 brannar, som ramma 255 kvadratkilometer med terreng.

– Det dreier seg dermed om ein stor auke, ikkje berre i talet på brannar så langt, men også i utbreiinga av brannane, siger Berlant.

– Historisk er det i september og oktober at California opplever dei største og mest øydeleggjande brannane, legg han til.

Brannane som dei siste vekene har herja i delstaten, har etterlate seg øydeleggingar som er så store at dei er synslege frå verdsrommet.

(©NPK)