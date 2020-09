Fleire flyktningar tek seg til Kanariøyane

utenriks

Det er fleire enn alle dei som omkom idet dei prøvde å komme seg til Europa via ruta vest i Middelhavet, i heile fjor.

Samtidig har 4.000 menneske komme seg trygt til dei spanske øyane, viser tal frå Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM).

Auken i tilstrøyminga av flyktningar til Kanariøyane kjem etter at EU i 2019 byrja å gi pengestøtte til Marokko for å hindre migrantane i å nå Spania via Middelhavet.

Medan talet på flyktningar som har komme seg til Fastlands-Spania, har gått ned 50 prosent samanlikna med same perioden i fjor, har innreisene til Kanariøyane auka med 550 prosent. Berre i august kom 850 flyktningar til Kanariøyane, viser tal AP har innhenta.

Tala er likevel låge samanlikna med dei 30.000 som kom til øyane i 2006, men tala er dei høgaste på over eit tiår.

Reisa kan ta mellom ein og ti dagar. Det næraste punktet på fastlandet er Tarfaya i Marokko, som er ei ferd på omtrent 100 kilometer, medan den lengste registrerte ruta er frå Barra i Gambia, meir enn 1.600 kilometer unna.

Innanriksdepartementet i Spania ønskjer ikkje å oppgi nasjonaliteten til dei som har komme, men FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) reknar med at om lag 35 prosent av dei som kjem med båt, kjem frå Mali, der krigen mot militante islamistar førte til militærkupp i august.

